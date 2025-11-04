Bastidores: presidente do Ceará vibra após vitória e projeta reta final decisiva na Série A

João Paulo Silva, presidente do Ceará, celebrou a vitória sobre o Fluminense no último domingo (2), pela Série A do Brasileirão. Em vídeo de bastidores publicado pelo clube, foi possível ver o dirigente falando sobre a reta final do Campeonato Brasileiro.

“É aquilo que eu falei, vamos continuar juntos. Está faltando pouco, sete jogos para terminar nossa temporada, para a gente premiar essa temporada que foi, graças a Deus, muito positiva”, disse João Paulo Silva nos vestiários da Arena Castelão, após o jogo.

O Ceará ocupa atualmente a 12ª colocação na tabela de classificação da Série A, somando 38 pontos em 31 jogos. A vitória sobre o Fluminense fez o Vozão ganhar duas posições e aumentar sua distância para a zona de rebaixamento para sete pontos.

Na próxima rodada, a 32ª do Campeonato Brasileiro, o Ceará irá enfrentar o Fortaleza no Clássico-Rei. A partida entre as duas equipes cearenses será disputada na quinta-feira (6), às 20h (horário de Brasília), na Arena Castelão.