Ceará x Fortaleza se enfrentam em último Clássico-Rei de 2025: quem venceu mais na Série A?

O Clássico-Rei ganha mais um capítulo histórico na próxima quinta-feira (6), às 20h, na Arena Castelão. Com uma rivalidade centenária, Ceará e Fortaleza se enfrentam pela Série A no que promete ser um dos confrontos mais decisivos da história desse embate: para o Vovô vale garantir a permanência, enquanto o Leão luta para sobreviver e sair da zona de rebaixamento. Um novo episódio que retoma uma questão: quem venceu mais esse duelo quando se trata da 1ª divisão do Campeonato Brasileiro?

A história do embate, de fato, é marcada pelo equilíbrio. Quando entram em campo, os times se nivelam, apesar de sempre um dos clubes vivenciar um melhor momento. O retrospecto geral é assim, mas o panorama no Brasileirão é diferente: o Ceará tem uma ampla vantagem diante do arquirrival.

Em 19 partidas, são 11 vitórias alvinegras, três triunfos tricolores e quatro empates. No último encontro, pelo 1º turno da Série A, no dia 13 de julho de 2025, o Vovô venceu por 1 a 0, com gol de Galeano. Logo, chega com mais moral e em um momento mais tranquilo na tabela, visto que ocupa a 12ª posição, com 38 pontos, enquanto o Fortaleza no Z-4, em 18º, com 28. Além disso, o Ceará ainda ostenta uma invencibilidade de nove partidas no Clássico-Rei, com a última derrota apenas em 2023.

O próximo embate promete muita emoção e será o último da temporada de 2025 - antes, se enfrentaram quatro vezes, com o Alvinegro de Porangabuçu vencendo três e empatando um. Dito tudo isso, a verdade é que os elementos são secundários quando a bola rolar. Além dos três pontos, o Clássico-Rei tem um resultado que reverbera, capaz de aumentar ou aliviar a pressão, em uma competição à parte diante do torcedor. No Brasil, ainda é um dos últimos clássicos com as duas torcidas no estádio.

VITÓRIAS DO CEARÁ

2025 - Fortaleza 0x1 Ceará

2022 - Ceará 1x0 Fortaleza

2021 - Ceará 4x0 Fortaleza

2021 - Ceará 3x1 Fortaleza

2020 - Ceará 2x0 Fortaleza

2020 - Ceará 1x0 Fortaleza

2019 - Ceará 2x1 Fortaleza

1993 - Ceará 3x1 Fortaleza

1993 - Ceará 1x0 Fortaleza

1977 - Ceará 1x0 Fortaleza

1977 - Ceará 2x1 Fortaleza

VITÓRIAS DO FORTALEZA

2022 - Fortaleza 1x0 Ceará

2019 - Fortaleza 1x0 Ceará

1976 - Fortaleza 1x0 Ceará

EMPATES