Condé e Palermo avaliam peso do Clássico-Rei em reta final da Série A; veja o que está em jogo

O Clássico-Rei da próxima quinta-feira (6) promete ser um dos mais decisivos dos últimos anos. Com cenários bem distintos, Ceará e Fortaleza se enfrentam na Arena Castelão, às 20h, pela 32ª rodada da Série A do Brasileiro. Com poucos jogos pela frente, o último confronto entre os arquirrivais na atual temporada será determinante para os objetivos de cada equipe, além de ter um peso muito além da pontuação.

A tabela de classificação mostra o panorama: 10 pontos distanciam os times, que definiram permanência como meta atual. O Vovô é o 12º colocado, com 38 pontos, enquanto o Leão aparece na zona de rebaixamento, em 18º, com 28, com um jogo a menos.

Legenda: Ceará e Fortaleza possuem a permanência na Série A como objetivo na reta final Foto: reprodução / SrGoool

Peso do Clássico-Rei

Na avaliação dos estatísticos, a pontuação final para a permanência na 1ª divisão é de 43 pontos. Logo, se vencer o Clássico-Rei, o time alvinegro praticamente se garante na Série A de 2026, uma vez que tem sete de vantagem da zona. Aos tricolores, a missão é tentar sobreviver e diminuir a distância para sair do Z-4, que agora é de cinco.

Com menos ou mais pressão, o destino de nenhum está sacramentado ainda, o que eleva a relevância do compromisso, que será o 5º apenas em 2025. O detalhe: o Ceará ainda não perdeu.

Legenda: Ceará e Fortaleza estão entre as principais torcidas do futebol brasileiro Foto: Thiago Gadelha / SVM

Até o momento foram quatro duelos, com três vitórias alvinegras e um empate, incluindo o título do Campeonato Cearense e também o triunfo no 1º turno do Brasileirão. Assim, há o desejo da manutenção da invencibilidade, enquanto o Fortaleza tenta encerrar o tabu e voltar a vencer o rival, o que não ocorre há nove jogos - desde 2023.

É fato que o impacto de qualquer resultado reverbera na confiança e na moral de cada time, são os efeitos de uma rivalidade centenária. Por isso, o tema surgiu nas coletivas logo após os resultados deste fim de semana, quando o Fortaleza empatou com o Santos no sábado (1º) e o Ceará venceu o Fluminense no domingo (2).

O que disse Léo Condé sobre o Clássico-Rei

"O Clássico-Rei é sempre um jogo muito especial, um jogo que todo mundo gosta de jogar. Mexe com a cidade, temos o máximo respeito pelo rival, mas vamos procurar fazer o melhor possível para sair com o resultado positivo [...] "A gente vem fazendo um bom campeonato. Estava com uma sequência incômoda sem vencer, mas conseguimos vencer e vencer bem (o Fluminense), com autoridade, então chegamos com confiança (para o Clássico-Rei). A gente sabe que o rival cresceu nesses últimos jogos, então tem tudo para ser um jogo muito equilibrado, muito disputado, mas a gente espera contar com o apoio do nosso torcedor, que fez a diferença nos primeiros clássicos da temporada, então esperamos uma boa presença de público, com uma grande participação, porque é um jogo muito especial por tudo aquilo que ele representa”.

O que disse Martín Palermo sobre o Clássico-Rei

“Sabemos o que será vivido e o que representa o próximo jogo contra o Ceará, um clássico que obviamente devemos voltar a demonstrar que a equipe tem que continuar fazendo o que vem fazendo em cada partida. Acho que dar valor a este ponto (contra o Santos) será conseguir os próximos três na quinta-feira, para poder seguir escalando. E creio que é um belo jogo para se jogar, todos querem disputar um clássico, e vamos enfrentá-lo da maneira como temos feito, muito comprometidos [...] O time sabe o que é um clássico, sabe o que o torcedor vai estar esperando para essa partida. Por isso, é preciso descansar bem, se preparar bem e continuar fazendo o que temos feito, de tentar representar da melhor maneira o Fortaleza e buscar cumprir o objetivo que estabelecemos junto dos jogadores e da diretoria, que é, obviamente, manter a equipe na 1ª divisão”.

Clássicos-Rei da temporada de 2025