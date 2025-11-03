Ceará x Fortaleza: mais de 42 mil pessoas confirmam presença em jogo do Brasileirão

O Ceará informou que estão esgotados todos os ingressos para a torcida alvinegra. Ao todo, mais de 42 mil torcedores garantiram presença no Clássico-Rei válido pelo Campeonato Brasileiro. Veja mais informações sobre vendas aqui.

Ao todo, 32.650 alvinegros confirmaram presença na partida válida pela 32ª rodada da competição nacional. Restam apenas vagas para sócios da torcida mandante. Na torcida visitante, foram 9.502 ingressos vendidos. São 42.152 pessoas no total até a noite desta segunda-feira (3).

Como mandante, foram disponibilizados 33.159 para o Alvinegro. Para o Fortaleza, são 23.784 ingressos.

Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (6), a partir das 20h (de Brasília), na Arena Castelão. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham todos os detalhes ao vivo e em tempo real.