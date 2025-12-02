Bastidores: Palermo elogia coração dos jogadores: 'É incrível o momento que estamos vivendo'

O técnico Martín Palermo exaltou a entrega dos jogadores do Fortaleza na vitória diante do Atlético/MG e o momento que o clube está vivendo na Série A.

Veja vídeo

Momento do Leão com Palermo

O treinador, responsável direto pela reação da equipe na luta pela permanência, com aproveitamento de 5º colocado, exaltou seu grupo de jogadores e pediu dois passos a mais, ou seja, duas vitórias para garantir a permanência do Leão na Série A.



Com ele, o time tem 8 jogos de invencibilidade, com 4 vitórias e 4 empates.

Discurso de Palermo

O técnico Martín Palermo exaltou a entrega dos jogadores do Fortaleza na vitória diante do Atlético/MG e o momento que o clube está vivendo na Série A.

O treinador, responsável direto pela reação da equipe na luta pela permanência, com aproveitamento de 5º colocado, exaltou seu grupo de jogadores e pediu dois passos a mais, ou seja, duas vitórias para garantir a permanência do Leão na Série A.

Com ele, o time tem 8 jogos de invencibilidade, com 4 vitórias e 4 empates.

Técnico Palermo (pré-Jogo)

"Atenção desde o início. A concentração é fundamental. Tem que viver o jogo, o que foi planejado. Temos que estar atentos durante todo o jogo, Não podemos desligar para nada. Sempre temos coisas para seguir melhorando e corrigindo. Sempre dizer que a partida que passou foi importante. Hoje é mais importante. Ja demonstramos o que querimos. Para ninguém somos uma equipe fácil. Somos fortes quando funcionamos como equipe. Sendo solidários, lutamos todos juntos!".

"Essas 50 mil pessoas que estão aí, estão porque vocês conseguiram mostrar o querem. Isso é uma motivação, que vão estar nos apoiando. Que não seja algo que nos iniba, nos desestimule. Isso tem que estimular. Todos juntos como desde o primeiro dia que cheguei. Lutando até o final. A entrega tem que ser total. A partir daí, confiança absoluta!."



Técnico Palermo (Pós-Jogo)

"Temos somente dois dias de descanso. Priorizaremos isso: descanso e alimentação. É incrível o momento que estamos vivendo! Vocês tem uma coração enorme! Agora passou. Temos dois passos mais. Dois passos a mais que peço. Vocês têm um coração enorme para viverem esse momento depois de tudo que sofreram nessa temporada!."