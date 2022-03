Bangu x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Bangu entra em campo neste sábado (12), às 19h30 (horário de Brasília), contra o Flamengo, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. O duelo acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).



Ficha técnica | Bangu x Flamengo

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 12/03/2022 (sábado)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Bruno Mota Correia

Assistentes: Michael Correia e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis

Transmissão: Cariocão Play e FlaTV+

Prováveis escalações

Bangu: Paulo Henrique; Wisney, Raí, Israel e Lucas Oliveira; Renatinho, Denílson, Nascimento e Baggio; Daniel Dias e Luis Araújo. Técnico: Felipe Loureiro.

Flamengo: Hugo Souza; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Rodinei, João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa.

