Bahia vende Chávez e desbanca venda de Moisés para México como maior transação do Nordeste

O Bahia acertou a venda do lateral-esquerdo Jhoanner Chávez para o Lens-FRA, por 4,5 milhões de euros (R$ 25,7 milhões na cotação atual). A transação é a maior venda da história do futebol nordestino, desbancando a negociação feita na saída do atacante Moisés do Fortaleza para o Cruz Azul-MEX, por cerca de R$ 24,5 milhões.

O equatoriano de 22 anos tinha sido emprestado pelo clube brasileiro no início de 2024 e acabou cumprindo metas acordadas, ativando a cláusula de obrigação de compra pelo time europeu.

A informação foi divulgada pelo jornalista argentino César Luis Merlo e confirmada pelo ge, nesta quinta-feira (6).

Veja ranking das maiores vendas do futebol nordestino:

Jhoanner Chávez (Bahia para o Lens-FRA) - RS 25,7 milhões Moisés (Fortaleza para o Cruz Azul-MEX) - cerca de R$ 24,5 milhões Caio Alexandre (Fortaleza para o Bahia) - cerca de R$ 24,3 milhões Lucas Ribeiro (Vitória para o Hoffenheim-ALE) - R$ 16 milhões Gregore (Bahia para o Inter Miami-EUA) - R$ 15,7 milhões

Quando o Bahia comprou Chávez, em 2023, investiu cerca de R$ 18 milhões, sendo a 4ª maior aquisição do futebol nordestino. Os números, dessa vez, ficam atrás dos nomes de Moisés e Fortaleza, sendo a terceira maior compra envolvendo um clube do Nordeste.

Veja ranking das maiores compras do Nordeste:

Caio Alexandre (Bahia): 24,3 milhões Jean Lucas (Bahia): R$ 24, 2 milhões Moisés (Fortaleza): R$ 18,4 milhões Jhoanner Chávez (Bahia): R$ 18 milhões Cauly (Bahia): R$ 13,8 milhões

*Sob supervisão de Brenno Rebouças