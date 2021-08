Bahia anuncia argentino Diego Dabove como novo técnico

O Bahia anunciou na noite desta quarta-feira (18) a contratação do técnico argentino Diego Dabove, de 48 anos. Ele assume a área técnica do tricolor baiano após a demissão de Dado Cavalcanti, que comandou o time pela última vez no domingo (15), na derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO.

✍🏽🇦🇷 Argentino Diego Dabove, uma das revelações do país, é o novo técnico do Esquadrão. Leia tudo no #SócioDigital, onde saiu em 1º mão ➡️ https://t.co/wGOqvpegjh #BBMP pic.twitter.com/IJfBXxPJgz — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) August 18, 2021

O último clube de Dabove foi o San Lorenzo, onde permaneceu até maio, com 20 jogos disputados: com sete vitórias, sete derrotas e seis empates na campanha local. Antes do San Lorenzo, comandou o Argentino Juniors e o Godoy Cruz, em 2019, onde conquistou o vice-campeonato do Campeonato Argentino.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte