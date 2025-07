Autor dos gols diante do Cruzeiro, Galeano elogia grupo do Ceará: 'fez um grande jogo'

Com dois gols, o atacante Galeano foi o grande nome do Ceará na vitória diante do Cruzeiro por 2x1 no Mineirão, na tarde deste domingo (27), pela 17ª rodada da Série A.

Ele marcou dois de cabeça e já são três gols nos últimos cinco jogos

Ao fim da partida, em entrevista ao Premiere, o atacante destacou o trabalho de todo o grupo para a vitória fora de casa.

Feliz pelos dois gols. Quero parabenizar também o grupo, que trabalhou muito bem na semana e veio aqui com um time muito grande, que é o Cruzeiro e fez um grande jogo. Agora é trabalhar bastante, temos uma semana longa pela frente, porque a gente vai pegar um outro time grande, que é o Flamengo”, afirmou. Galeano atacante do Ceará

Em 2025, Galeano soma 34 jogos pelo Ceará e já marcou 9 gols, sendo 4 no Brasileirão.

O Ceará, que está em 9º com 21 pontos, volta a jogar no dia 3 de agosto, contra o Flamengo, no Castelão, às 18h30, pela 18ª rodada.