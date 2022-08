Autor do gol da última vitória do Fortaleza, Capixaba celebra: 'Vivo meu melhor momento'

A fase em alta do Fortaleza coroou também um momento muito especial para o lateral Juninho Capixaba. O gol marcado por ele na última vitória do Tricolor contra o São Paulo, no último domingo (28), foi o primeiro com a camisa do Leão.

O jogador vem sendo uma constante nas escalações de Juan Pablo Vovojda e se destaca pelo alto condicionamento físico e, também, pelas habilidades defensivas.

“Já fui criticado bastante vezes na minha carreira sobre ser um lateral muito ofensivo e pecar defensivamente. Com muitos treinadores que eu trabalhei, eu procurei corrigir esses erros. Hoje eu acredito estar vivendo meu melhor momento. Me sinto muito feliz por estar ajudando a equipe defensivamente, que é algo que pra mim faltou bastante durante anos”, falou.

O lateral foi destaque na última rodada, foi quem mais desarmou em campo. Em todo o Brasileirão, entre todos os laterais esquerdos, Capixaba se destaca com o maior número de duelos ganhos (172) e bolas recuperadas (133).

Titular absoluto, ele fala sobre a mudança de mentalidade da equipe entre o 1º e o 2º turno da Série A.

“As pessoas têm que respeitar o Fortaleza. Por muitas vezes a gente foi (jogar) na casa de adversários grandes, fizemos grandes jogos, fomos superiores ao adversário, mas acabamos perdendo. E o que temos trabalhado de suma importância é em minimizar os erros. É claro ver que temos errado o mínimo possível. Acho que esse foi o fator principal”, pontua.

O Fortaleza volta à campo no próximo domingo, pela Série A, contra o Botafogo.

