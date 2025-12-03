Atlético Mineiro x Palmeiras pela Série A: horário, onde assistir, palpites e escalações
Equipes se enfrentam pela 37ª rodada da Série A
Atlético Mineiro x Palmeiras se enfrentam pela Série A do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (3), pela 37ª rodada do torneio continental. O jogo será às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Atlético Mineiro x Palmeiras, pela Série A, terá transmissão da Globo e Premiere.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Atlético Mineiro: Éverson; Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Junior Alonso; Alan Franco, Igor Gomes, Bernard e Guilherme Arana; Rony, Hulk e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli.
Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Allan e Sosa; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
FICHA TÉCNICA
Competição: Série A do Campeonato Brasileiro
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Horário: 21h30
Data: 03/12/2025