Atlético Mineiro x Palmeiras pela Série A: horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam pela 37ª rodada da Série A

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 20:04)
Jogada
Legenda: Atlético Mineiro e Palmeiras nesta quarta-feira (3), 21h30, se enfrentam pela 37ª rodada da Série A.
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Atlético Mineiro Palmeiras se enfrentam pela Série A do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (3), pela 37ª rodada do torneio continental. O jogo será às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. 

ONDE ASSISTIR

A partida Atlético Mineiro x Palmeiras, pela Série A, terá transmissão da Globo e Premiere.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético Mineiro: Éverson; Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Junior Alonso; Alan Franco, Igor Gomes, Bernard e Guilherme Arana; Rony, Hulk e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Allan e Sosa; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira. 

FICHA TÉCNICA

  • Competição: Série A do Campeonato Brasileiro

  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

  • Horário: 21h30

  • Data: 03/12/2025

