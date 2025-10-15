Diário do Nordeste
Atlético-MG x Cruzeiro pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 28ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:16)
Jogada
Legenda: O Galo faz clássico com o Cruzeiro pela Série A
Foto: Pedro Souza / Atlético

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam pela Série A nesta quarta-feira (15), em jogo pela 28ª rodada. O jogo será às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

O Galo é o 14º colocado com 32 pontos e vem de vitória diante do Sport por 3x1, em jogo atrasado.

Já o Cruzeiro, é o 3º colocado com 52 pontos e vem de empate com o Sport em 1x1 no Mineirão.


ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético/MG

Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitão e Guilherme Arana (Caio Paulista); Fausto Vera, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Bernard, Hulk e Reinier (Rony). Técnico: Jorge Sampaoli

Cruzeiro
Cássio; William, Jonathan Jesus (João Marcelo), Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Silva, Lucas Romero, Christian e Matheus Pereira; Keny Arroyo (Eduardo) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim

Arbitragem

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Rafael da Silva Alves (RS)
VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

