Atlético-MG x Cruzeiro pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam pela Série A nesta quarta-feira (15), em jogo pela 28ª rodada. O jogo será às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

O Galo é o 14º colocado com 32 pontos e vem de vitória diante do Sport por 3x1, em jogo atrasado.

Já o Cruzeiro, é o 3º colocado com 52 pontos e vem de empate com o Sport em 1x1 no Mineirão.



ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético/MG

Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitão e Guilherme Arana (Caio Paulista); Fausto Vera, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Bernard, Hulk e Reinier (Rony). Técnico: Jorge Sampaoli

Cruzeiro

Cássio; William, Jonathan Jesus (João Marcelo), Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Silva, Lucas Romero, Christian e Matheus Pereira; Keny Arroyo (Eduardo) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim

Arbitragem

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Rafael da Silva Alves (RS)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)