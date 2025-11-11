Atlético-MG tem 7 desfalques e dois retornos contra o Fortaleza: Veja provável escalação

O Atlético/MG enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira (12), às 20h30 na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), em jogo atrasado da 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli terá 7 desfalques e dois retornos para o confronto.

Veja as baixas do Galo

Zagueiro Lyanco (Departamento médico)

Atacante Júnior Santos (Departamento médico)

Meia Cuello (Departamento médico)

Caio Maia (Departamento médico)

Zagueiro Júnior Alonso (Convocado pelo Paraguai)

Zagueiro Ivan Román (Convocado pelo Chile)

Volante Alan Franco (Convocado pelo Equador)

Retornos

Zagueiro Ruan Tressoldi (retorna de suspensão)

Meia-atacante Bernard (retorna de suspensão)

Provável Escalação

Éverson; Saravia, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Alexsander, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Bernard, Dudu e Hulk.

Na tabela

O Galo vem de vitória por 4x2 diante do Sport na Ilha do Retiro. O time mineiro é o 9º colocado da Série A com 43 pontos.