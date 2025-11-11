Atlético-MG tem 7 desfalques e dois retornos contra o Fortaleza: Veja provável escalação
Galo recebe o Fortaleza na Arena MRV em jogo atrasado da 16ª rodada da Série A
O Atlético/MG enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira (12), às 20h30 na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), em jogo atrasado da 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli terá 7 desfalques e dois retornos para o confronto.
Veja as baixas do Galo
- Zagueiro Lyanco (Departamento médico)
- Atacante Júnior Santos (Departamento médico)
- Meia Cuello (Departamento médico)
- Caio Maia (Departamento médico)
- Zagueiro Júnior Alonso (Convocado pelo Paraguai)
- Zagueiro Ivan Román (Convocado pelo Chile)
- Volante Alan Franco (Convocado pelo Equador)
Retornos
- Zagueiro Ruan Tressoldi (retorna de suspensão)
- Meia-atacante Bernard (retorna de suspensão)
Provável Escalação
Éverson; Saravia, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Alexsander, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Bernard, Dudu e Hulk.
Na tabela
O Galo vem de vitória por 4x2 diante do Sport na Ilha do Retiro. O time mineiro é o 9º colocado da Série A com 43 pontos.
