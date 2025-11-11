Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Atlético-MG tem 7 desfalques e dois retornos contra o Fortaleza: Veja provável escalação

Galo recebe o Fortaleza na Arena MRV em jogo atrasado da 16ª rodada da Série A

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 15:34)
Jogada
Legenda: Bernard cumpriu suspensão e retorna ao time do Galo contra o Fortaleza
Foto: Pedro Souza / Atlético

O Atlético/MG enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira (12), às 20h30 na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), em jogo atrasado da 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli terá 7 desfalques e dois retornos para o confronto.

Veja as baixas do Galo

  • Zagueiro Lyanco (Departamento médico)
  • Atacante Júnior Santos (Departamento médico)
  • Meia Cuello (Departamento médico)
  • Caio Maia (Departamento médico)
  • Zagueiro Júnior Alonso (Convocado pelo Paraguai)
  • Zagueiro Ivan Román (Convocado pelo Chile)
  • Volante Alan Franco (Convocado pelo Equador)

Retornos

  • Zagueiro Ruan Tressoldi (retorna de suspensão)
  • Meia-atacante Bernard (retorna de suspensão)

Provável Escalação

Éverson; Saravia, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Alexsander, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Bernard, Dudu e Hulk.

Na tabela

O Galo vem de vitória por 4x2 diante do Sport na Ilha do Retiro. O time mineiro é o 9º colocado da Série A com 43 pontos. 

 

Assuntos Relacionados

Jogada

Defesa de Robinho recorre ao STF e questiona classificação de crime como hediondo

Ex-jogador foi condenado há nove anos de prisão por estupro

Redação Há 28 minutos

Jogada

Atlético-MG tem 7 desfalques e dois retornos contra o Fortaleza: Veja provável escalação

Galo recebe o Fortaleza na Arena MRV em jogo atrasado da 16ª rodada da Série A

Vladimir Marques Há 30 minutos

Jogada

Atlético-MG reclama de escolha de árbitro para jogo contra o Fortaleza; veja detalhes

Juiz escolhido foi alvo de polêmica com Neymar em Flamengo x Santos na Série A

Daniel Farias 11 de Novembro de 2025
Foto de Shai Gilgeous-Alexander, jogador do Oklahoma City Thunder, durante jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (11)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias 11 de Novembro de 2025
Foto de Luciano Juba durante treino da Seleção Brasileira

Jogada

Seleção Brasileira se apresenta para amistosos na Data Fifa; veja convocados e jogos do Brasil

Seleção comandada por Carlo Ancelotti vai disputar os dois últimos jogos de 2025

Daniel Farias 11 de Novembro de 2025
Foto de Caroline Weir, jogadora do time feminino do Real Madrid

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (11)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 11 de novembro de 2025

Daniel Farias 11 de Novembro de 2025