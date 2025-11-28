Atlético-MG tem 5 desfalques e um retorno contra o Fortaleza: Veja provável escalação

O Atlético/MG enfrenta o Fortaleza neste domingo (30), no Castelão, às 18h30, pela 35ª rodada da Série A. Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli terá 5 desfalques e um retorno para o confronto.

O zagueiro Victor Hugo é dúvida para o confronto, em tratamento de entorse no tornozelo direito.

Veja as baixas do Galo

Cuello (departamento médico)

Lyanco (departamento médico)

Junior Santos (departamento médico)

Patrick (departamento médico)

Rony (suspenso por cartão vermelho)

Retornos

Igor Gomes (retorna de suspensão)

Provável Escalação

Everson; Saravia, Vitor Hugo (Ruan) e Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Alexsander (Igor Gomes), Bernard e Guilherme Arana; Hulk e Dudu

Na tabela

O Galo vem de empate com o Flamengo, em 1x1 na Arena MRV, em partida adiantada da 36ª rodada. A equipe mineira é a 12ª colocada com 45 pontos e ainda busca uma vaga no G8 que pode levá-lo à Libertadores 2026.

Já o Leão é o 18º com 37 pontos, e vem de vitórias fora de casa contra Bahia e Bragantino. O time cearense está 2 pontos de sair do Z4.