Atlético-MG tem 5 desfalques e um retorno contra o Fortaleza: Veja provável escalação
Galo visita o Fortaleza no Castelão em jogo pela 35ª rodada da Série A
O Atlético/MG enfrenta o Fortaleza neste domingo (30), no Castelão, às 18h30, pela 35ª rodada da Série A. Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli terá 5 desfalques e um retorno para o confronto.
O zagueiro Victor Hugo é dúvida para o confronto, em tratamento de entorse no tornozelo direito.
Veja as baixas do Galo
Cuello (departamento médico)
Lyanco (departamento médico)
Junior Santos (departamento médico)
Patrick (departamento médico)
Rony (suspenso por cartão vermelho)
Retornos
Igor Gomes (retorna de suspensão)
Provável Escalação
Everson; Saravia, Vitor Hugo (Ruan) e Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Alexsander (Igor Gomes), Bernard e Guilherme Arana; Hulk e Dudu
Na tabela
O Galo vem de empate com o Flamengo, em 1x1 na Arena MRV, em partida adiantada da 36ª rodada. A equipe mineira é a 12ª colocada com 45 pontos e ainda busca uma vaga no G8 que pode levá-lo à Libertadores 2026.
Já o Leão é o 18º com 37 pontos, e vem de vitórias fora de casa contra Bahia e Bragantino. O time cearense está 2 pontos de sair do Z4.