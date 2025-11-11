Diário do Nordeste
Atlético-MG reclama de escolha de árbitro para jogo contra o Fortaleza; veja detalhes

Juiz escolhido foi alvo de polêmica com Neymar em Flamengo x Santos na Série A

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:00)
Jogada
Legenda: Sávio Pereira Sampaio esteve no centro de polêmicas no último fim de semana na Série A do Brasileirão.
Foto: (Foto: César Grecco - Palmeiras)

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, reclamou da escolha do árbitro Sávio Pereira Sampaio para apitar a partida contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (12). Em entrevista concedida ao ge, o dirigente declarou insatisfação com a escolha por parte da CBF.

"Todos os clubes têm sua relação de árbitros que eles não gostariam que apitassem seus jogos. A Comissão de Arbitragem sabe quais são os árbitros que têm problema com nossa torcida e ou com os nossos atletas e nossa diretoria. Não temos poder e nem pretensão de vetar algum árbitro ou de fazer qualquer indicação, mas ficamos muito indignados quando escalam algum desses árbitros. Acho que não foi inteligente a escalação do Sávio Pereira Sampaio", disse Sérgio Coelho.

Sávio Pereira Sampaio esteve no centro de polêmicas no último fim de semana na Série A do Brasileirão. Ele foi criticado por Neymar após o jogo entre Flamengo e Santos, no Maracanã. O jogador do Santos chegou a dizer que Sávio era arrogante.

“No meio desta semana só tem nosso jogo, todos os árbitros estão disponíveis, será que precisava escalar um árbitro que tem problema com nossa torcida? É incompreensível a escalação do Sávio para apitar nosso jogo contra o Fortaleza. Ficamos muito insatisfeitos e preocupados”, concluiu o presidente em entrevista ao ge.

Atlético-MG e Fortaleza entram em campo nesta quarta-feira (12), às 20h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), em partida atrasada pela 16ª rodada da Série A do Brasileirão. O Tricolor do Pici vem de empate com o Grêmio, em 2 a 2, na Arena Castel

