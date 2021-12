Atlético-GO vence Internacional no Beira-Rio e entra na disputa com Ceará pela Pré-Libertadores

O Atlético-GO venceu o Internacional, de virada, por 2 a 1, nesta segunda-feira (6), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Baralhas e Janderson marcaram para o Dragão, enquanto Yuri Alberto marcou para o Colorado.

A vitória manteve o sonho do Atlético-GO de disputar a Pré-Libertadores. Com 50 pontos, a equipe goiana ultrapassou o Ceará na tabela de classificação e ocupa a 9ª posição. O Internacional, por sua vez, figura na 12ª colocação, com 48 pontos.

Na quinta-feira (9), às 21h30, o Atlético-GO recebe o Flamengo no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, enquanto o Internacional visita o RB Bragantino no Estádio Nabi Abi Chedid.

GIGANTES! VAMOS SONHAR! Chegamos ao Beira-Rio e vencemos o Internacional de virada. 2 a 1 com gols de Gabriel Baralhas e Janderson! E SE A LIBERTA CHEGAR, EM! 🇹🇹🅰️🔥 #DRAGÃO pic.twitter.com/Ipvrk85WAr — Atlético Goianiense (@ACGOficial) December 7, 2021

Cenários para garantir Pré-Libertadores

Para conquistar o direito de disputar a Pré-Libertadores em 2022, o Atlético-GO precisa vencer o Flamengo na quinta-feira e torcer por tropeços de Fluminense e América-MG.

Na atual edição da Série A do Campeonato Brasileiro, sete equipes disputam duas vagas na Pré-Libertadores: Fluminense (51), América-MG (50), Atlético-GO (50), Ceará (50), Santos (49), Internacional (48) e São Paulo (48).