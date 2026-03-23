Atlético Cearense conta com legião de jogadores colombianos na 2ª divisão estadual

O futebol brasileiro vive um 'boom' de atletas estrangeiros, não só em clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Só na elite são 151, de acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Mas a invasão estrangeira também chegou em outras divisões do futebol brasileiro. E o Atlético, que disputa a Série B Cearense e a Série D do Brasileiro, apostou em uma legião de jogadores colombianos para buscar o duplo acesso.

São 5 jogadores nascidos na Colômbia, buscando um diferencial técnico: Molano (lateral direito), Jonathan (zagueiro), Alejandro (meia), Jan e Palácio (atacantes).

No sábado, o Atlético estreou na Série B Cearense e empatou em 2x2 no PV contra o Guarany de Sobral. E 3 foram titulares na estreia do Atlético: Molano, Jan e Palácio. Alejandro e Jonathan começaram no banco. E um dos colombianos, o lateral-direito Molano, marcou o gol do empate da Águia no jogo.

Legenda: O Atlético está jogando a Série B do Cearense e jogará a Série B reforçado por colombianos Foto: Jotta / FC Atlético Cearense

O diretor geral do Atlético, Jeffersson Alvarardo, também é colombiano e explicou as contratações dos jogadores. "Contratamos pela necessidade do clube. Tínhamos posições que precisavam de reforços e a chegada deles era necessária. Eles foram contratados para assumir essa competência de nos ajudar na Série D e no Cearense".

"Os atletas vieram para fazer parte da equipe titular. As referências são boas, na Colômbia eles jogavam nas Série A e B da Colômbia. Eles são do agrado do treinador, da comissão técnica".

Ele detalha a característica de cada jogador:

"O Jonathan mora no Brasil há dois anos. Jogou no sub 17, sub 20 e no ano passado teve a oportunidade de subir para o profissional. Ele jogou no profissional do Santa Fé. O Palácios jogou a 1ª Divisão da Colômbia pelo Aguilas Douradas, e Tigres na Segunda. Alerrandro e Jan, que passou pelo Ferroviário, são jogadores de experiência".

O zagueiro Jonathan se disse atraído pelo futebol brasileiro pelo jogo bonito, mas sonha em atuar na Europa. "Gostei de vir para cá, quero fazer história. Quero ter minutagem no Atlético e ir para equipes grandes como o Flamengo, quem sabe Europa".

O zagueiro lembrou de jogadores colombianos do Brasil e sonha em repetir o feito deles, começando ao se destacar pelo Atlético.

"Eu vi Richard Rios, Arias e Carrascal jogarem e são ídolos aqui. No Atlético, gostaria de ascender para a Série C, onde tem que estar, Cearense A e Brasileirão C. Fazer história aqui".

O Atlético está no Grupo B Série B Cearense, ao lado de Itapipoca, Crateús, Guarany de Sobral e Caucaia. O Grupo A é formado por Crato, Icasa, Barbalha, Cariri e Guarani de Juazeiro

O líder da chave avança para a semifinal, enquanto o 3º e o 4º vão para as quartas, e o 5º e o 6º jogarão o quadrangular do rebaixamento.

Na Série D, o Atlético está no Grupo A7 com Ferroviário, Tirol, Altos-PI, Piauí-PI e Fluminense-PI. Os 4 melhores passam de fase.

Outros colombianos na Segundinha

Além dos 5 que estão no Atlético, outros 3 colombianos estão na ativa na Segundinha: São dois no Barbalha - o goleiro Valência e o meia Miguel Angel - e um no Guarany de Sobral, o atacante Pedro Rodríguez.

Historicamente, o futebol colombiano é conhecido como de muita técnica por parte dos meias e velocidade dos atacantes.

Legenda: O colombiano Rincon foi um dos grandes jogadores da história do Corinthians Foto: MARIE HIPPENMEYER / AFP

No futebol brasileiro, Rincón (volante ex-Corinthians e Palmeiras), Asprilla (atacante ex-Palmeiras) e Aristizábal (atacante ex-São Paulo) fizeram história nos anos 90.

E só na edição deste ano da Série A do Brasileiro, são 27 colombianos. Destaque para Jhon Arias (ex-Fluminense, agora no Palmeiras), Carrascal (Flamengo), Andrés Gómez (Vasco), Kevin Serna (Fluminense), Santiago Moreno (Fluminense), Rafael Borré (Internacional) e Miguel Monsalve (Grêmio).

Colombianos no futebol cearense

Já no futebol cearense, alguns colombianos são lembrados. No Ceará Sporting Club, Mendoza foi ídolo, como maior artilheiro estrangeiro da história do clube. Aos 33 anos, ele hoje é um dos destaques do Athletico-PR.

Legenda: Jogador foi um dos principais nomes no elenco do Ceará em 2022 Foto: Thiago Gadelha

Além dele, Salazar, John Cardona, Javier Reina e John Vázques passaram pelo clube.

No Fortaleza, o zagueiro Juan Quintero fez boas temporadas. E no Ferroviário, Yair Mena hoje é titular absoluto e um dos destaques da equipe coral.