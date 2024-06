Atlético-CE, Iguatu e Maracanã jogam nesta quarta (12) na Série D; veja horários e adversários

Atlético-CE, Iguatu e Maracanã entram em campo nesta quarta-feira (12), pela oitava rodada da Série D do Brasileirão 2024, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. O Iguatu joga como mandante, enquanto Atlético-CE e Maracanã têm desafios fora de casa, como visitantes.

Às 15h, o Atlético-CE visita o Santa Cruz de Natal no estádio Barretão, no Rio Grande do Norte. A Águia está na quinta colocação do Grupo A3, com nove pontos em sete jogos, enquanto o Santa Cruz está na vice-liderança, somando 12 pontos em sete rodadas.

O Iguatu recebe o América-RN no Morenão, em Iguatu (CE), às 19h. O Azulão está atualmente na quarta colocação, somando 11 pontos em sete rodadas, estando dentro da zona de classificação. Já o América-RN está na terceira posição, com 12 pontos em sete partidas.

Por fim, o Maracanã visita o Sousa no estádio Marizão, na Paraíba, às 20h. O time de Maracanaú está na sétima colocação, a vice-laterna do Grupo A3, com cinco pontos em sete jogos, enquanto o Sousa está uma posição na frente, com oito pontos em sete rodadas.