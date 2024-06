CBF desmembra mais 5 rodadas da Série D do Brasileiro; Veja jogos de Iguatu, Atlético e Maracanã

A Diretoria de Competições da CBF divulgou a tabela detalhada referente às rodadas 8 a 12 da Série D do Campeonato Brasileiro. Assim, os três representantes cearenses, Iguatu, Maracanã e Atlético, conheceram as datas, horários e locais das partidas.

O trio cearense está no Grupo A3 na Série D. O Iguatu é o 3º colocado com 11 pontos, o Atlético é o 5º com 6 e o Maracanã é o 7º com 5.

Legenda: O Iguatu é um dos representantes cearenses na Série D e está no G4 do Grupo A3 após 7 rodadas Foto: João Marcos Lima | ADI

A competição vai para a 7ª rodada da 1º Fase, que tem 14 para definir os 4 classificados de cada grupo (A1 ao A8) para definir os 32 classificados para a 2ª Fase. Pela 7ª rodada, o Atlético enfrenta o Santa Cruz de Natal, no sábado (8), às 16h no Domingão, o Iguatu visita o América-RN, também no sábado (8), às 17h na Arena das Dunas, e no domingo (9), o Maracanã recebe o Sousa-PB, às 15h no Almir Dutra.

Veja jogos dos times cearenses (8ª a 12ª rodadas)

8ª Rodada

12/06 - 15h - Santa Cruz-RN x Atlético, no Barretão, em Ceará-Mirim-RN

12/06 - 19h - Iguatu x América-RN, no Morenão, em Iguatu

12/06 - 20h - Sousa-PB x Maracanã, no Marizão, em Sousa-PB

9ª Rodada

15/06 - 16h - Atlético x Sousa-PB, no Domingão, em Horizonte

16/06 - 15h - Maracanã x Santa Cruz-RN, no Almir Dutra, em Maracanaú

16/06 - 16h - Potiguar-RN x Iguatu, no Edgarzão, em Açu-RN

10ª Rodada

20/06 - 20h - Treze-PB x Atlético, no Amigão, em Campina Grande-PB

26/06 - 19h - Iguatu x Maracanã, no Morenão, em Iguatu

11ª Rodada

03/07 - 15h - Maracanã x Atlético, no Almir Dutra, em Maracanaú

03/07 - 19h - Iguatu x Treze-PB, no Morenão, em Iguatu

12ª Rodada

07/07 - 16h- Atlético x Iguatu, no Domingão, em Horizonte

07/07 - 16h - Treze-PB x Maracanã, no Amigão, em Campina Grande- PB