Atleta envolvido em acidente que vitimou Adriano Bololô sofreu lesão grave na coluna

O acidente aconteceu quando os cinco atletas estavam voltando de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para Fortaleza, após um jogo na cidade potiguar. O carro em que estavam colidiu com uma placa de sinalização, no canteiro central da rodovia. Adriano Bololô não resistiu e morreu no local.

Já os amigos ficaram feridos e foram levados para hospitais em Fortaleza e Limoeiro do Norte. Próximo ao local do acidente, existem placas informando a velocidade máxima na via, que é de 60 km/h e sobre a presença de um radar de velocidade.

No entanto, isso não foi empecilho para os jovens que viajavam a mais de 120 km/h no automóvel.