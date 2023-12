Amigos de Adriano 'Bololô' fazem vaquinha para ajudar família do atleta; veja como ajudar

A família do atleta Adriano Sampaio, mais conhecido como Bololô, que morreu na madrugada desta quinta-feira (30) em um acidente de carro, está recebendo ajudas por meio de uma vaquinha que amigos do jogador estão fazendo para ajudar sua mãe, seu pai e seu irmão. Até a finalização dessa matéria, já foram arrecadados mais de R$ 300 mil. A informação foi dada ao ge por um dos investidores do jogador, Diego Carvalho.

Adriano Bololô, há cinco meses ergueu uma casa duplex para sua mãe e tinha planos de comprar seu carro ainda nessa quinta-feira (30) e se preparava para disputar o cinturão da modalidade no CFO em janeiro, como confirmou Diego, seu investidor.

VEJA COMO AJUDAR

As ajudas estão sendo enviadas através de pix para a mãe de Bololô, Maria Rosilene.

Pix (CPF): 999487453-53 (Nubank)