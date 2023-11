Principal organização de X1 lamenta morte de Adriano Bololô: 'seu legado é eterno'

A morte repentina de Adriano Bololô, atleta de X1, chocou a todos os fãs e amantes da modalidade. Referência dentro do esporte, o cearense de 25 anos foi vítima de um grave acidente de carro, na madrugada desta quinta-feira (30). A X1 Brazil, maior organização da modalidade lamentou profundamente a perda do jovem.

"É com profundo pesar que recebemos a triste notícia do falecimento do nosso querido atleta profissional de X1, Adriano Bololô. Que Deus conforte o coração de todos nós nesse momento de dor", diz a nota da X1.

Em outro momento, a entidade deixa o lado profissional de Adriano de lado e afirma que o jovem era uma pessoa simples e boa, sendo considerado um "menino de ouro", que será lembrado para sempre.

"Você será eternamente lembrado pela paixão pela modalidade, os grandes jogos, mas, sobretudo, pela pessoa simples e boa que era. Um menino de ouro. Para sempre, Adriano Bololô. O seu legado é eterno!", finaliza o texto.

GRAVE ACIDENTE

O acidente aconteceu na CE-040, no município de Fortim, no Interior do Ceará, quando Adriano e mais quatro amigos retornavam para Fortaleza após participar de um jogo não oficial de Fut7, em Mossoró, no Rio Grande do Norte.

O carro em que estavam colidiu com uma placa de sinalização no canteiro central da rodovia, após supostamente o motorista perder o controle do veículo, segundo informou ao Diário do Nordeste uma fonte que preferiu não se identificar.

Os demais ocupantes do carro ficaram feridos. Um deles foi levado para o Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, e o outro para um hospital de Limoeiro do Norte, onde passou por cirurgia no braço. Ambos não correm risco de morte.

Legenda: Carro em que Adriano Bololô viajava colidiu com um poste na CE-040 Foto: Arquivo Pessoal

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram acionadas para o acidente de trânsito. Agentes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também compareceram ao local, onde foram coletados indícios que subsidiarão os trabalhos policiais.

Veja também