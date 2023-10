O que é X1? Conheça o esporte que tem apostas milionárias e possui nordestino no topo

"O videogame simula a realidade", já ouvimos por aí, mas, na verdade, a vida é que imita a arte, já dizia Oscar Wilde. No caso do futebol, a arte é traduzida em dribles, gols, habilidades e comemorações, das mais criativas até as mais simples, e tudo isso no "um contra um" se torna magia. Trazido das telinhas viciantes dos videogames, o X1 tem ganhado cada vez mais adeptos no cenário nacional. Surgido em Pernambuco, na terra de Luiz Gonzaga, não teria nome melhor para falar sobre essa modalidade.

O QUE É X1?

O X1 é considerado uma modalidade de futebol society que surgiu em Pernambuco, no Nordeste. Esse esporte consiste na disputa de equipes formadas por um jogador e um goleiro. O segredo do esporte está nos dribles, ataques e defesas.

Muito sábio, Luiz Gonzaga, em 1980, compôs a música "Lá vai Pitomba" que envelheceu bem. A letra da música conta um pouco como funciona o X1. "De pé em pé, a bola no gramado vai de lado a lado", "do meio do campo, vai para o ataque" e por lá "o goleiro sai e consegue espalmar". O jogo reinicia com quem estava no ataque e o jogador vai em busca do gol novamente. "No pé, na cabeça, no corpo e no chão", com dribles e em busca de abrir o placar.

As partidas normalmente duram cerca de 30 minutos, divididos em dois tempos de 15 minutos, para que os atletas consigam descansar e se hidratar.

Em caso de empate, o "shoot out" entra em cena. Esse recurso consiste em três cobranças feitas por cada jogador, contra o goleiro adversário, no final da partida. Nessa modalidade, o "shoot out" pode ser comparado as penalidades do futebol. O jogador que encerrar com mais gols, é o vencedor da partida.

O esporte começou a ser praticado em bairros periféricos de várias capitais do país. O sucesso nas redes sociais das transmissões ao vivo impulsionaram ainda mais o esporte. Grandes marcas viram oportunidades de profissionalizar o X1, organizando eventos milionários com premiações altas para os competidores.

O QUE É A 'X1 BRAZIL'?

A 'X1 Brazil' é uma das organizadoras de competição dessa modalidade. A organizadora utiliza o formato do MMA para construir as disputas de um contra um. Nela, os atletas que vencem a categoria Combate recebem cinturão, integram o ranking de X1 e os duelos ainda têm card com cinco confrontos em um mesmo evento.

A X1 Brazil divide o seu formato de disputa em três categorias: campeonato, Circuito e Combate. Sendo o último considerado a elite do X1. Cada etapa acontece em uma cidade diferente e os torneios tem início e se encerram no mesmo local, sem que nada fique em aberto.

A categoria Campeonato funciona para a inserção e revelação de novos atletas de X1 no cenário dessa modalidade esportiva. Além de ser utilizada também para aprimorar os pontos conquistados nas disputas e formar o ranking. A medida que os jogadores vão vencendo, eles vão se destacando e, consequentemente, subindo de categoria.

NORDESTE NO TOPO (ETINHO)

O pernambucano Weverton Lima, mais conhecido como Etinho, é considerado por muitos o maior campeão do país dessa modalidade. Isso porque ele foi o primeiro a vencer o cinturão, categoria Combate, e a defendê-lo. Os outros atletas que chegaram a conquistar, acabaram perdendo logo em seguida.

“É um momento muito especial em minha carreira. Sabíamos que poderíamos alcançar o topo da modalidade e nos mantermos. Somos os mais regulares da categoria e isso é fruto de muito trabalho e dedicação, para chegar a esses momentos e estarmos prontos”, contou Etinho.

Assim como já foi citado, o X1 tem pontos muito semelhantes com o futebol, bem como Etinho, que também tinha o sonho de ser jogador de futebol como a maioria das crianças.

"Acredito que toda criança brasileira já sonhou em ser jogador de futebol e comigo não foi diferente. Só que por algumas decisões minhas, não tive muito êxito no futebol de campo, eu jogava mais futsal e não teve muita oportunidade para mim e eu resolvi embarcar no X1 e graças a Deus deu tudo certo. Estamos no topo da modalidade e esperamos permanecer", explicou.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto