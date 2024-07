Atleta Charlotte Dujardin é filmada maltratando cavalo e desiste das Olimpíadas 2024; veja vídeo

Charlotte Dujardin, atleta britânica de adestramento do hipismo, desistiu de disputar as Olimpíadas 2024 após ter um vídeo maltratando um cavalo vazado. A atleta chegou a ser suspensa do esporte por seis meses pela Federação Equestre Internacional (FEI).

“Surgiu um vídeo de quatro anos atrás que me mostra cometendo um erro de julgamento durante uma sessão de treinamento. [...] Tomei a decisão de me afastar de todas as competições, inclusive os Jogos Olímpicos”, disse a atleta em comunicado.

Veja também Jogada Jogos Olímpicos de Paris 2024 começam nesta quarta; veja o que você precisa saber sobre o evento Jogada Olimpíadas Paris 2024: veja agenda de jogos do Brasil no vôlei masculino e feminino Jogada Paris 2024: veja agenda de jogos da seleção brasileira de futebol feminino nas Olimpíadas Jogada Olimpíadas Paris 2024: veja agenda de jogos do Brasil no basquete masculino

Em nota, a Federação Equestre Internacional (FEI) confirmou ter recebido o vídeo de Charlotte Dujardin e reforçou que condena qualquer conduta contrária ao bem-estar dos cavalos e que possui regras rígidas para lidar com tal comportamento.