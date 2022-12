Ativista Luisa Mell reage a expulsão de gato em coletiva da Seleção: 'Atitude desnecessária'

A ativista Luisa Mell criticou a atitude do assessor de imprensa da CBF durante a coletiva do atacante Vinicius Junior nesta quarta-feira (7), ao retirar um gato da mesa de coletiva e colocá-lo no chão.

Internautas se revoltaram com a atitude do assessor e citaram a ativista nas redes sociais. Luisa é ativista, fundadora e presidente de um Instituto que leva seu nome e atua principalmente no resgate de animais feridos ou em situação de risco, recuperação e adoção.

“Acabei de ver esta cena lamentável. A atitude, além de desnecessária, um péssimo exemplo de respeito aos animais. Lembrando que milhões de pessoas acompanham nossa Seleção. Sabemos do poder de influência do futebol em nosso país”, criticou a ativista.

Em seguida, ela compartilhou uma declaração da equipe veterinária de seu instituto, condenando a forma em que o felino foi retirado da mesa.

'Para ser mais técnica meu posicionamento, pedi também uma declaração da equipe veterinária do Instituto Luisa Mell. Segue “No vídeo podemos constatar a falta de sensibilidade com o felino, sendo retirado da mesa de forma inadequada e que vai contra o manejo cat friendly, que é um programa desenvolvido pela Associação Americana de Medicina Felina (AAFP) e que visa, dentre outras questões, a contenção e transporte respeitoso com o gato, sem segurar ou puxar as peles de pescoço e/ou dorso.”

Veja o post de Luisa

