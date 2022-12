Assessor da CBF gera revolta na web após 'arremessar' gato em coletiva de Vini Júnior; veja vídeo

O assessor de imprensa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Vinícius Rodrigues, protagonizou cena polêmica na coletiva de Vinícius Júnior realizada nesta quarta-feira (7), em Doha (QA).

Durante a coletiva do atacante da Seleção Brasileira e do Real Madrid, um gatinho roubou a cena, se posicionando em cima da bancada. O felino foi retirado pelo assessor Vinícius Rodrigues, gerando polêmica nas redes sociais, quanto ao jeito de pegar no animal.

Antes de "arremessar" o gato, o assessor acariciou o felino. Nas redes sociais, internautas criticaram a postura de Vinícius Rodrigues.

Veja repercussão na internet

Custava ter sido mais delicado com o animal? Que é isso… https://t.co/xLU0UddCcH — Diogo Kotscho (@dkotscho2) December 7, 2022

Lamentável essa conduta e, mais lamentável ainda, quem acha isso normal. Bastava tirar o bichinho da mesa e colocá-lo no chão. Necessidade zero desse comportamento maldoso. E ñ é militância errada, é o óbvio, apenas respeito pelos animais!!! #proteçãoanimal https://t.co/rLc1F7sGMH — Déia Borges (@Deiaborges) December 7, 2022

eu tô muito brava 🤬🤬🤬🤬 https://t.co/kIdY6EBMzn — aline ramos (@_alineramos) December 7, 2022

