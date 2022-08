Athletico-PR x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Athletico e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (17) em jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo será na Arena da Baixada, em Curitiba, às 21h30 (de Brasília).

O Athletico/PR, também vem de classificação na Libertadores e conquistou um bom resultado no jogo de ida, empatando em 0 a 0 no Maracanã. Assim, o time paranaense joga diante da torcida por uma vitória simpless para avançar. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

O Rubro-Negro carioca vem se classificação para as semifinais da Libertadores e assumiu a vice-liderança do Brasileirão com uma série de vitórias, chegando embalado para o confronto. Em uma destas vitórias, o Fla goleou por 5 a 0 o mesmo adversário de hoje, no último domingo no Maracanã.



ONDE ASSISTIR

Globo, Premiere e SporTV

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Athletico:

Bento, Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Fernandinho, Hugo Moura e Terans; Canobbio, Cuello e Pablo.

Flamengo

Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luis; João Gomes, Arturo Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.



FICHA TÉCNICA

Flamengo x Athletico-PR

Data e hora: 17/08, às 21h30

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Neuza Ines Back (FIFA-SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP)