Atacante da Seleção, Richarlison pede que autoridades encontrem desaparecidos na Amazônia

Jogador da Seleção Brasileira e do Everton, Richarlison é um dos poucos que se posiciona abertamente sobre vários temas sociais e políticos. Em uma rede social, o atacante publicou um apelo às autoridades brasileiras, para que encontrem o jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira.

Eles estão desaparecidos desde o último domingo (5), no trajeto entre a comunidade Ribeirinha São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte, cidade do Amazonas.

Richarlison atacante da Seleção Brasileira Peço às autoridades, por favor, que atuem com urgência e façam todo o possível para encontrarmos Dom Phillips e Bruno Pereira.

A postagem foi feita no Twitter, nesta quinta-feira (7), dia em que também é celebrado o Dia Nacional da Liberdade de Imprnesa. Junto à mensagem, há o vídeo de Alessandra Sampaio, esposa do jornalista do The Guardian, periódico inglês.

"Queria fazer um apelo ao Governo Federal, para os órgãos competentes, para intensificarem as buscas. A gente ainda tem um pouquinho de esperança de encontrar eles. Mesmo que eu não encontre o amor da minha vida vivo, eles têm que ser encontrados, por favor. Eu não quis falar antes porque a família toda está toda chocada. Mas estou fazendo esse apelo para intensificarem as buscas. Obrigada", disse Alessandra no vídeo, aos prantos.

Em nota, o Greenpeace avaliou que "o desaparecimento se deu em meio ao aprofundamento da política anti-indigenista promovida pelo atual governo que, por meio de diversas iniciativas".

Não é a primeira vez que o atleta se manifesta sobre causas sociais e políticas. Diferente da maioria dos companheiros de Seleção, ele costuma se engajar em vários temas. Ele já usou a voz como figura pública para repudiar racismo, incentivar pessoas a tomarem vacina contra a covid-19 e também é embaixador da USP, para incentivar e arrecadar fundos para pesquisa científica no Brasil.