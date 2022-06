Brasil x Japão: horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Seleção Brasileira entra em campo nesta segunda-feira (6) em mais um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2022. No Japão, o time de Tite encara a equipe japonesa às 7h20 (de Brasília), no estádio Nacional de Tóquio.

O confronto é o segundo da equipe em junho. Antes, o Brasil venceu a Coreia do Sul por 5 a 1, no país asiático.

Em campo, a Seleção defendeu um tabu de 12 partidas, com nove vitórias e três empates. A expectativa é de mais testes na formação tática, com oportunidade para novos convocados. Assim, a comissão técnica deve avaliar os atletas.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares (Rede Globo), do SporTV, da rádio Verdinha AM 810 e do tempo real do Diário do Nordeste.

Retrospecto do confronto

Na história, Brasil e Japão já se enfrentaram 12 vezes. Até o momento, são 10 vitórias brasileiras e dois empates.

Ao todo, a equipe canarinha marcou 34 gols e sofreu cinco. Apesar da vantagem, o duelo reúne duas equipes garantidas na Copa do Catar. No último amistoso, inclusive, os japoneses aplicaram 4 a 1 no Paraguai.

Que horas começa a partida

Jogo terá início às 7h20 (horário de Brasília)

Palpite

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Éder Militão e Arana; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Vini Júnior, Raphinha e Neymar. Técnico: Tite.

Japão: Gonda; Nagatomo, Itakura, Yoshida e Nakayama; Endo, Haraguchi e Tanaka; Minamino, Ito e Furuhashi. Técnico: Hajime Moriyasu.

BRASIL x JAPÃO | FICHA TÉCNICA

Amistosos preparatório da Copa do Mundo. Local: Estádio Nacional de Tóquio, no Japão. Data/Horário: 06 de maio de 2022, às 7h20. Árbitro: Alireza Faghani (IRA) Assistente 1: e Anton Shchetinin (AUS) Assistente 2: Ashley Beechan (AUS)