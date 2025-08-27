Assembleia promove jogo com estrelas na Messejana em alusão ao Agosto Lilás; veja detalhes

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) realiza, neste domingo (31), o “Alece com Todas Elas”, em alusão à campanha Agosto Lilás, que reforça a luta pelo fim da violência contra a mulher. A partida ocorre na Areninha Paulo Benevides, em Messejana, a partir das 8h.

A iniciativa busca ser um ato de conscientização e mobilização social. “Ao escolhermos o futebol, paixão nacional, como linguagem de diálogo com a sociedade, buscamos dar visibilidade a uma causa urgente: a defesa da vida, do respeito e da dignidade de todas as mulheres cearenses”, destacou o presidente da Alece, Romeu Aldigueri.

O jogo reunirá atletas mulheres, como Karen Rocha, Luana Silva e Kaline Costa, além de nomes conhecidos do futebol nacional e estadual, como Bechara, Sérgio Alves, Clodoaldo, Iarley, Ronaldo Angelim, Rinaldo, Mota, Lúcio Bala e o goleiro Jeferson.

O evento contará ainda com a presença de deputadas, deputados, servidoras e servidores da Alece, que formarão um time misto. “Não se trata de uma partida de futebol, mas de um chamado para que homens e mulheres caminhem lado a lado, joguem juntos e compreendam que só com união será possível vencer essa luta”, completou Aldigueri.

