Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Assembleia promove jogo com estrelas na Messejana em alusão ao Agosto Lilás; veja detalhes

A partida reunirá nomes como Sérgio Alves, Clodoaldo, Iarley, Ronaldo Angelim, Rinaldo e cia

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:02)
Jogada
Legenda: Alece promove evento para reforçar a luta pelo fim da violência contra a mulher
Foto: Máximo Moura / Alece

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) realiza, neste domingo (31), o “Alece com Todas Elas”, em alusão à campanha Agosto Lilás, que reforça a luta pelo fim da violência contra a mulher. A partida ocorre na Areninha Paulo Benevides, em Messejana, a partir das 8h.

A iniciativa busca ser um ato de conscientização e mobilização social. “Ao escolhermos o futebol, paixão nacional, como linguagem de diálogo com a sociedade, buscamos dar visibilidade a uma causa urgente: a defesa da vida, do respeito e da dignidade de todas as mulheres cearenses”, destacou o presidente da Alece, Romeu Aldigueri.

O jogo reunirá atletas mulheres, como Karen Rocha, Luana Silva e Kaline Costa, além de nomes conhecidos do futebol nacional e estadual, como Bechara, Sérgio Alves, Clodoaldo, Iarley, Ronaldo Angelim, Rinaldo, Mota, Lúcio Bala e o goleiro Jeferson.

O evento contará ainda com a presença de deputadas, deputados, servidoras e servidores da Alece, que formarão um time misto. “Não se trata de uma partida de futebol, mas de um chamado para que homens e mulheres caminhem lado a lado, joguem juntos e compreendam que só com união será possível vencer essa luta”, completou Aldigueri.

Mais informações

  • Evento: Jogo “Alece com Todas Elas”.
  • Data: 31 de agosto (domingo).
  • Horário: a partir das 8h.
  • Local: Areninha Paulo Benevides (Rua Aveledo, 132 – Messejana).
Assuntos Relacionados

Jogada

Dieguinho projeta duelo com o Juventude e celebra momento no Ceará: 'melhor ano da minha carreira'

Volante tem dois gols e duas assistências com a camisa Alvinegra

Crisneive Silveira Há 29 minutos
Jogo Alece com elas

Jogada

Assembleia promove jogo com estrelas na Messejana em alusão ao Agosto Lilás; veja detalhes

A partida reunirá nomes como Sérgio Alves, Clodoaldo, Iarley, Ronaldo Angelim, Rinaldo e cia

Redação Há 52 minutos

Jogada

Vasco x Botafogo pelas quartas da Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e palpites

Partida é válida pela ida das quartas

Redação Há 1 hora

Jogada

Athletico-PR x Corinthians pelas quartas da Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela ida das quartas

Redação Há 1 hora
torcedores

Jogada

Ceará divulga parcial de torcedores confirmados para duelo contra o Juventude; veja detalhes

Equipes se enfrentam no sábado (29)

Crisneive Silveira Há 1 hora
Foto de Atlético-GO empresta Alix Vinícius ao Bragantino e Fortaleza pode lucrar com opção de compra

Jogada

Atlético-GO empresta Alix Vinícius ao Bragantino e Fortaleza pode lucrar com opção de compra

Tricolor possui 25% dos direitos do zagueiro

Brenno Rebouças Há 1 hora