Assembléia define ritos para nova votação do Estatuto do Ceará; veja detalhes

Em assembléia convocada pelo presidente João Paulo Silva, com a finalidade de tratar do rito de votação de Novo Estatuto do Ceará, conselheiros definiram os ritos da votação, que acontece no dia 4 de setembro.

Será a segunda votação para aprovação ou não do novo estatuto do Ceará. A primeira aconteceu no dia 17 de junho e foi rejeitada pela maioria dos conselheiros: 112 a 104.

Após o veto, presidência e conselho deliberativo elaboraram uma comissão estatutária temporária para debater ajustes da primeira proposta para tentativa de aprovação.

Veja também Jogada Novo estatuto do Ceará: reunião que definirá forma de votação gera novo embate entre Conselho e presidência Jogada Em votação apertada, Novo Estatuto do Ceará é rejeitado pelos conselheiros

Jamílson Veras, secretário da Comissão Estatutária Temporária destacou que: "Os ritos foram definidos de forma democrática, ordeira, respeitosa, no ambiente que o clube cresce".

Ele completou: "A convocação será para o dia 4 de setembro e o presidente do conselho deliberativo do clube tem 24 horas para retificar o edital".

Na reunião desta segunda-feira, foram definidos os seguintes ritos:

1) período de votação precisa ter início 8h e término no máximo às 22 horas.

2) Apenas as pessoas aptar a votar poderão estar no local de votação.

3) A aprovação ou alteração só poderá ser aprovada por 2/3 dos presentes.

4) O voto será nominal e secreto. Respeitando democraticamente a opinião de todos os conselheiros e associados votantes.