Argentina x Porto Rico em amistoso: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto amistoso preparatório para a Copa do Mundo

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:02)
Jogada
Legenda: Lionel Messi com a camisa da Argentina
Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Argentina e Porto Rico se enfrentam nesta segunda-feira (13), em uma partida amistosa preparatória para a Copa do Mundo de 2026. O jogo será às 21h, no estádio Chase Stadium, nos Estados Unidos. Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • Cazé TV

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Argentina: Dibu Martínez; Montiel, Balerdi, Otamendi e González; De Paul, Moreno, Mac Allister e Messi; Flaco López e Simeone.

Porto Rico: Cutler; Rios, Cardona, Calderón e Paris; Díaz, O’Neill e Ydrach; Echevarría, Rivera e Antonetti.

ARGENTINA X PORTO RICO | FICHA TÉCNICA

  • Competição: amistoso
  • Local: estádio Chase Stadium, nos Estados Unidos
  • Data: 13/10/2025 (segunda-feira)
  • Horário: 21h (de Brasília)
