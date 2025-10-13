Argentina x Porto Rico em amistoso: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto amistoso preparatório para a Copa do Mundo
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:02)
Argentina e Porto Rico se enfrentam nesta segunda-feira (13), em uma partida amistosa preparatória para a Copa do Mundo de 2026. O jogo será às 21h, no estádio Chase Stadium, nos Estados Unidos. Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Cazé TV
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Argentina: Dibu Martínez; Montiel, Balerdi, Otamendi e González; De Paul, Moreno, Mac Allister e Messi; Flaco López e Simeone.
Porto Rico: Cutler; Rios, Cardona, Calderón e Paris; Díaz, O’Neill e Ydrach; Echevarría, Rivera e Antonetti.
ARGENTINA X PORTO RICO | FICHA TÉCNICA
- Competição: amistoso
- Local: estádio Chase Stadium, nos Estados Unidos
- Data: 13/10/2025 (segunda-feira)
- Horário: 21h (de Brasília)
