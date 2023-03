Argentina x Curaçao: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Argentina e Curaçao entram em campo nesta terça-feira (28), às 20h30 de Brasília, no Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero (ARG), para disputar um amistoso internacional.

A Argentina, atual campeã da Copa do Mundo de 2022, no Catar, volta a campo após vencer o Panamá em um amistoso na última semana. Os amistosos estão sendo disputados no território argentino para marcar o reencontro dos campeões mundiais com os torcedores argentinos.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SporTV.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Argentina: Rulli; Montiel, Pezzella, Lisandro Martínez, Acuña; Paredes, Palacios, Dybala; Almada, Messi, Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

Curaçao: Room; Martina, Gaari, Van Eijma, Floranus; Bacuna, Anita, J. Bacuna; Antonisse, Janga, Gorre. Técnico: Remko Bicentini.

ARGENTINA X CURAÇAO | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero (ARG)

Data: 28/03/2023 (terça-feira)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: a definir