Árbitro pernambucano vai apitar jogo de ida da final da Copa do Nordeste entre Fortaleza e CRB

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a equipe de arbitragem escalada para a partida entre Fortaleza e CRB, pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste 2024. O trio de arbitragem é de Pernambuco, assim como o árbitro de vídeo.

Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho será o árbitro da partida e terá como assistentes Francisco Chaves Bezerra Júnior e Karla Renata Cavalcanti de Santana. Gilberto Rodrigues Castro Júnior será o árbitro de vídeo na partida.

Árbitro : Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE) Árbitro Assistente 1 : Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) Árbitro Assistente 2 : Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

: Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE) Quarto Árbitro : Thayslane de Melo Costa (FIFA-SE)

: Thayslane de Melo Costa (FIFA-SE) Assessor : Ana Karina Marques Valentin (PE)

: Ana Karina Marques Valentin (PE) Quinto Árbitro : Renan Aguiar da Costa (CE)

: Renan Aguiar da Costa (CE) Árbitro de Vídeo : Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) AVAR : Clovis Amaral da Silva (PE)

: Clovis Amaral da Silva (PE) Assistente de Árbitro de Vídeo 2 : Diego Pombo Lopez (VAR-FIFA-BA)

: Diego Pombo Lopez (VAR-FIFA-BA) Observador de VAR: Péricles Bassols Pegado Cortez (RJ)

Legenda: Lucas Sasha durante CRB x Fortaleza Foto: Francisco Cedrim/CRB

Fortaleza e CRB entram em campo na próxima quarta-feira (5), às 21h30 de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a partida de ida da final da Copa do Nordeste 2024. O jogo de volta acontece no domingo (9), no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).