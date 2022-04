Árbitro de Ceará x Botafogo relata que gramado do Castelão tinha pedaço de vidro; veja súmula

A qualidade do gramado da Arena Castelão no jogo entre Ceará x Botafogo, domingo (17), também foi mencionada na súmula do árbitro Raphael Claus (Fifa). O juiz principal da partida indicou a situação no documento, além da presença de pequenos pedaços de vidro no palco do duelo.

“Informo que o estado do gramado se encontrava muito ruim, com placas de grama soltas, pedras e pedaços pequenos de vidro”, escreveu no documento de relatoria após o confronto pelo Brasileirão.

Legenda: Súmula assinada pelo árbitro Raphael Claus (Fifa) no jogo entre Ceará x Botafogo Foto: divulgação / CBF

O técnico Dorival Júnior, do Ceará, também criticou o gramado. Em avaliação na coletiva, o comandante ressaltou que “era terrível” atuar naquele campo de grama, prejudicando o espetáculo.

Expulsão de Lima

Na súmula, Claus também justificou a expulsão do meia Lima, do Ceará. O atleta recebeu cartão vermelho direto no fim do 2º tempo após um desentendimento com volante Kayque, do Botafogo.

Legenda: Lima foi expulso no fim do 2º tempo pelo árbitro Raphael Claus (FIFA) Foto: Thiago Gadelha / SVM

“For culpado de conduta violenta. Por segurar o seu adversário de nº 62, o senhor Kayque Luiz Pereira, no pescoço com brutalidade fora de disputa de bola. Informo que, após ser expulso, o referido atleta proferiu as seguintes palavras para o quarto árbitro na sua saída do campo de jogo: " vocês são safados, filhos da p... e vagabundos", registrado no documento.

Assim, Lima é desfalque certo da equipe na próxima rodada do Brasileirão. Vale ressaltar que a partida da 3ª rodada da competição, contra o Fortaleza, foi adiada por conta das finais do Estadual. A sanção deve ser válida diante do RB Bragantino, no sábado (30), às 16h30, na Arena Castelão.