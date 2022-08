Árbitro chileno discorda de VAR, mas é convencido a dar pênalti contra o Ceará pela Sul-Americana

A Conmebol divulgou nesta quinta-feira (4), o áudio do diálogo entre o árbitro Piero Maza, e o VAR, em duelo entre São Paulo e Ceará, em pênalti marcado de Victor Luis em Calleri, no 2º tempo do jogo no Morumbi na quarta-feira pela ida das quartas de finais da Sul-Americana.

Veja vídeo divulgado pela Conmebol

Como foi o dialogo do VAR

A árbitro chileno não marcou falta no lance em questão: "A mim, parece uma ação normal de jogo”, disse Piero Maza.

Mas após revisão do VAR, ele foi chamado para analisar o lance e mudou sua decisão, marcando a penalidade e dando cartão amarelo para o lateral do Ceará.

“Piero, me escute. Primeiro há o contato do braço com o rosto, depois chega a bola. Certo?”, alertou Jhon Perdomo, árbitro de vídeo, que posteriormente se atentou ao fato de que o jogador do São Paulo chegou a sangrar após a disputa de bola.

“Vou marcar pênalti e dar amarelo ao número 33, falta intensidade para o cartão vermelho”, decidiu Piero Maza.

Com o pênalti marcado, Calleri foi para a cobrança e perdeu, com João Ricardo defendendo. Com a vitória de 1 a 0, o São Paulo saiu em vantagem contra o Ceará. Assim, o Vozão terá que reverter o placar no Castelão, na próxima quarta feira (10), às 19h15 no Castelão.

