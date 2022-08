Marquinhos Santos elogia atuação do Ceará contra São Paulo na Sul-Americana e afirma: 'saímos vivos'

O Ceará perdeu para o São Paulo por 1 a 0, nesta quarta-feira (3), no Morumbi, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Em coletiva, o técnico Marquinhos Santos elogiou a atuação alvinegra e ressaltou que o time segue vivo e com chance de reverter o placar na Arena Castelão.

"A estratégia foi pensando no jogo eliminatório de 180 minutos. Sabíamos a dificuldade, criamos a estratégia, trabalhamos e tivemos a oportunidade de sair na frente do placar. O time foi bem, cumprimos aquilo que foi treinado e montado na estratégia, e até merecíamos um resultado melhor. Acho que saímos vivos daqui e, dentro daquela proposta, poderíamos ter saído na frente”, afirmou.

O confronto decisivo será na próxima quarta-feira (10), às 19h15, na Arena Castelão, valendo vaga nas semifinais. Em campo, o time deve vencer por um gol de diferença para levar aos pênaltis ou por dois, o que garante a vaga direta. Marquinhos Santos aposta na sinergia com a torcida em casa.

“A equipe, em casa, tem uma postura mais agressiva, mais ofensiva, o torcedor inflama. A atmosfera criada no Castelão é extremamente positiva para o nosso time, e os atletas sentem essa sinergia da arquibancada. Acredito que essa união entre torcida, elenco e time tem feito a diferença na Sul-Americana, temos demonstrado isso”, explicou o comandante.

Antes do novo embate pela Sul-Americana, o Ceará tem um desafio pela Série A: visita o Botafogo no sábado (6), às 16h30, no Engenhão, pela 21ª rodada. Na tabela, está em 14º, com 24 pontos.

Confira outros pontos da coletiva

Saída de Rigonato

"O Diego é um jogador que finaliza bem de fora da área. Trabalhamos para quando tivéssemos a posse de bola, ele encostasse no Vina e criasse um 4-4-2 para envolver o São Paulo na posse de bola e tivesse o Iury e o Mendoza como nossos atacantes de profundidade para atacar a linha do São Paulo, que tinha três zagueiros. Na saída do Rigonato, com o Guilherme Castilho ainda se adaptando aos companheiros, eu optei pelo Sobral para ter uma força de marcação ali, uma vez que o São Paulo é muito forte. Decidimos manter uma estrutura de equipe que deu certo. tivemos uma proposta muito organizada, bem estruturada e merecia tirar um resultado melhor”.

Peso da desvantagem

“Eu creio que esse primeiro jogo, quem joga em casa tem a consciência de construir uma vitória em casa para jogar por dois resultados: jogar por uma vitória e um empate. A defesa do João no pênalti do Calleri nos deixou vivos. Fomos um time que teve a posse de bola junto do São Paulo, equilíbrio no passe e construímos um jogo ofensivo. Temos de ter equilíbrio, teremos cerca de 96 minutos para buscar um gol, e se tivermos, vamos buscar o segundo para que a gente possa classificar dentro da partida de 90 minutos. Se não for possível, o 1 a 0 já nos leva aos pênaltis”.

