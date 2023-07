Apresentado no Fortaleza, Escobar fala sobre novo começo no Pici e garante: ‘não duvidei em vir’

O argentino Gonzalo Escobar foi apresentado na tarde desta terça-feira (18), no Pici. Essa é a primeira experiência do lateral esquerdo no futebol brasileiro.

Com passagens pela Argentina e pela Espanha, ele garante estar animado para defender as cores do Fortaleza.

“Analisei cada proposta e quando apareceu a do Fortaleza, não duvidei em vir. É um time que joga o Brasileirão, e é um desafio enorme. Para mim esta é a melhor liga do futebol sul-americano”, pontua.

Legenda: Gonzalo Escobar vestirá a camisa 33 no Fortaleza Foto: Marta Negreiros/SVM

O jogador chegou à capital cearense no início deste mês e, desde então, treina junto com o elenco.

Ele já foi relacionado para a última partida do Tricolor, contra o Cuiabá, no último domingo, mas não ganhou minutos em campo.

Escobar garante que está pronto para atuar, e também comenta sobre o próximo desafio contra o Palmeiras.

“Estou treinando há algumas semanas, estou a disposição do treinador para atuar quando ele precisar. Contra o Palmeiras vamos lutar com toda nossa alma para impor nosso jogo, dar o nosso melhor para conseguir os três pontos”, garante.

DISPUTA DE POSIÇÃO NA LATERAL

O atleta chega para reforçar o lado esquerdo da defesa tricolor, posição que hoje é ocupada por Bruno Pacheco. Ele fala um pouco sobre essa concorrência.

“É muito bom jogador, tem características muito técnicas e é muito forte. Para mim, vou me preparar no dia a dia, estar 100% para quando chegar a oportunidade poder fazer o melhor para a equipe (…) é uma concorrência boa, acima de tudo sadia, e falo sempre com ele, é um grande cara”, afirma.

RELAÇÃO COM VOJVODA

Gonzalo chegou ao Pici com indicação e aprovação de Juan Pablo Vojvoda. O lateral explicou a relação que mantém com o treinador argentino.

“Pablo é um técnico exigente, trabalha muito bem e ele comanda um grupo muito unido. E existem outros argentinos aqui também, o que me trouxe mais tranquilidade”, destaca.