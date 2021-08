Apresentado à imprensa, Ángelo Henríquez elogia grupo do Fortaleza e comenta características de jogo

Recém-chegado ao Fortaleza, o atacante Ángelo Henríquez foi apresentado oficialmente à imprensa nesta quarta-feira (11). O chileno exaltou os atletas e o corpo técnico do tricolor e comentou sobre o estilo de jogo e de treino da equipe de Juan Pablo Vojvoda.

“Gostei muito do grupo. Os jogadores são alegres, profissionais, todo o corpo técnico também, com gana de trabalhar. Gostei muito do estilo, do treino, do jogo do time. Acho que posso me encaixar bem nesse estilo. Sou um jogador que tenho mobilidade, me sacrifico nos treinos e nos jogos. Posso me encaixar bem no time.”

Com passagens pelo futebol sul-americano e europeu, além da seleção chilena, o atacante observou e relatou o estilo de jogo e características dos jogadores brasileiros. De acordo com Ángelo Henríquez, a passagem pelo Brasil será importante para “conhecer mais um estilo diferente de praticar futebol”.

O jogo é muito rápido, intenso, com atletas fortes. Vai ser um lugar importante na minha carreira, onde conseguirei conhecer mais um estilo diferente de praticar futebol.” Ángelo Henríquez Atacante do Fortaleza “Acho que o futebol brasileiro, os jogadores, tem muita qualidade técnica.. Vai ser um lugar importante na minha carreira, onde conseguirei conhecer mais um estilo diferente de praticar futebol.”

A mudança de ares, no entanto, não é algo que abale a confiança do chileno. O atleta exaltou suas condições de jogo para encaixar no sistema de Juan Pablo Vojvoda, tornando-se, assim, uma opção para o técnico argentino.

“É normal quando um jogador troca de país, da liga, é normal que encontre dificuldades para encaixar nos primeiros dias. Não será fácil, mas eu posso. Acredito em mim, nas minhas condições.”