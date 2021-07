Após saídas de Saulo e Vizeu, Ceará tem Cléber e Jael como opções de centroavantes; veja números

O Ceará iniciou a temporada 2021 com três centroavantes de ofício no elenco: Felipe Vizeu, Cléber e Jael. Após a saída do primeiro e lesões dos outros dois, por circunstância, Saulo Mineiro, que é adaptado na função, passou a jogar na posição, fez boas atuações e se consolidou. Porém, está sendo vendido ao futebol japonês. Hoje, Guto Ferreira conta com Cléber e Jael como opções de centroavantes.

Na disputa particular, Clebão é o centroavante do Ceará que mais marcou gols nesta temporada. Um detalhe relevante é que três dos quatro gols dele foram marcados contra times de Série A do Campeonato Brasileiro: Sport (pela Copa do Nordeste), Grêmio (pelo Brasileirão) e Fortaleza (pela Copa do Brasil). Jael marcou duas vezes contra o Bahia e uma contra o Botafogo-PB.

Mudanças táticas

Legenda: Saulo Mineiro marcou oito gols na temporada e está deixando o Ceará Foto: Kid Jr/SVM

Os dois possuem características diferentes de Saulo. Enquanto o camisa 73 é um jogador de muita velocidade, explosão, força na arrancada, bom nos duelos 1x1 e que leva vantagem atuando no modelo de jogo mais reativo, sendo peça importante nos contra-ataques rápidos, as atuais alternativas são vistas como opções que ficam mais como a referência.

Jael e Cléber possuem mais presença de área e costumam atuar como o 'camisa 9' mesmo, que dá profundidade ofensiva ao time, prendendo os zagueiros adversários e brigando muito nos duelos corpo a corpo, em contato físico, fazendo o pivô e servindo também os companheiros.

É fato que a saída de Saulo Mineiro faz com que o Ceará perca mobilidade ofensiva, tendo em vista que o ataque fica mais estático e menos móvel, então é preciso encontrar uma forma de melhor se adaptar a esse modelo.

Aspecto defensivo

Legenda: Os últimos gols marcados por Jael pelo Ceará foram nas finais da Copa do Nordeste, contra o Bahia Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Um ponto positivo é que ambos contribuem bastante no momento defensivo, quando o Ceará não tem a bola. Tanto Jael como Cléber auxiliam bastante na recomposição e voltam para marcar, inclusive pressionando a saída de bola do adversário, dificultando a primeira fase de construção de jogadas dos oponentes.

Este é um ponto crucial para qualquer atacante que pretende se firmar como alternativa viável ao técnico Guto Ferreira.

Números

Legenda: O último gol de Cléber pelo Ceará foi no Clássico-Rei, há mais de um mês Foto: Fabiane de Paula

Clebão tem mais que o dobro de minutos jogados que Jael nesta temporada, o que indica que é uma opção que tem se mostrado mais apta a atuar, tendo em vista que o camisa 9 sofreu com lesões em sequência até aqui.

Por outro lado, mesmo com menos tempo em campo, Jael marcou quase a mesma quantidade de gols, o que indica que Cléber precisa melhorar a média de bolas nas redes.

CLÉBER

Jogos: 21

Titular: 12

Saindo do banco: 9

Minutos em campo: 1001

Gols: 4

Assistências: 0

JAEL

Jogos: 14

Titular: 4

Saindo do banco: 10

Minutos em campo: 448

Gols: 3

Assistências: 0

Fato é que Guto Ferreira precisará contar com os dois em boas condições para ajudar o Ceará no restante do Brasileirão, porque, a menos que o clube vá ao mercado em busca de reforços, serão eles os responsáveis por comandar o ataque do Vovô até o fim do ano.