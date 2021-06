Cléber é o centroavante do Ceará que mais marcou gols na atual temporada

O atacante Cléber foi um dos principais personagens do Clássico-Rei da última quarta-feira (2), no duelo de ida pela 3ª fase da Copa do Brasil. Foi dele o gol do Alvinegro no empate em 1 a 1 com o maior rival, marcado aos 10 minutos de jogo. Com este tento, Clebão se isolou como o centroavante do Ceará que mais marcou gols nesta temporada.

O camisa 89 estava empatado com os outros dois concorrentes da posição: Felipe Vizeu e Jael. Todos estavam com três gols marcados, até que o soteropolitano de 24 anos tomou a frente nesta 'disputa'.

Legenda: Atacante Cléber, contratado a baixo custo junto ao Barbalha, rendeu gols importantes para o Ceará em 2020, segue balançando as redes em 2021 e é exemplo de investimento assertivo Foto: Thiago Gadelha

Um detalhe relevante sobre Cléber é que três dos quatro gols dele foram marcados contra times de Série A do Campeonato Brasileiro: Sport (pela Copa do Nordeste), Grêmio (pelo Brasileirão) e Fortaleza (pela Copa do Brasil).

Jael marcou duas vezes contra o Bahia e uma contra o Botafogo-PB, enquanto Vizeu balançou as redes de CSA, Salgueiro e Sampaio Corrêa.

Legenda: Entre os centroavantes, Felipe Vizeu é o que jogou mais minutos nesta temporada Foto: Thiago Gadelha / SVM

CLÉBER

Jogos: 16

Titular: 9

Saindo do banco: 7

Minutos em campo: 742

Gols: 4

FELIPE VIZEU

Jogos: 16

Titular: 11

Saindo do banco: 5

Minutos em campo: 903

Gols: 3

JAEL

Jogos: 11

Titular: 4

Saindo do banco: 7

Minutos em campo: 384

Gols: 3

Artilheiro da temporada

Legenda: Saulo é o artilheiro do Vovô na temporada 2021 Foto: Thiago Gadelha/SVM

Apesar dos números dos centroavantes, nenhum deles é o artilheiro do Ceará na temporada. Quem está na frente na lista de goleadores é Saulo Mineiro, que até pode desempenhar também a função como jogador de referência no comando ofensivo, mas é de origem um atacante de velocidade que joga pelos lados do campo.

Ele já balançou as redes seis vezes nesta temporada e tem se consolidado cada vez mais como peça importante para o técnico Guto Ferreira.

