Após postar narração de jogo das Olimpíadas, Renata Silveira é bloqueada no Instagram

A narradora Renata Silveira, do grupo Globo, disse, nesse domingo (1º), ter sido bloqueada pelo Instagram após denúncia do Comitê Olímpico Internacional (COI). Segundo ela, o motivo alegado foi a reprodução de narrações das Olimpíadas na rede social.

Por meio do Twitter, Renata contou estar temporariamente impedida de postar conteúdos no Instagram. A sanção segue até quarta-feira (4). Ela ainda comentou correr o risco de perder a conta — a rede social teria alegado "violação dos direitos de propriedade intelectual".

Posteriormente, a narradora replicou o próprio tuíte afirmando que o bloqueio teria ocorrido por denúncia do COI. No último dia 24 de julho, ela publicou um vídeo no qual narrava jogo da Seleção Brasileira de futebol feminino contra a Holanda, que terminou empatado em 3 a 3.

Legenda: Minutos depois, a narradora atribuiu o bloqueio a uma denúncia do COI Foto: reprodução/Twitter

Bloqueio no instagram gerou repercussão

Usuários do Twitter responderam à narradora com indignação pelo bloqueio. "Nossa, mesmo sendo sua narração fizeram isso, sacanagem demais", disse um. O jornalista Paulo Pacheco também se posicionou: "No mínimo bizarro o Instagram te bloquear por publicar o seu trabalho. O robô é burro".

Outros perfis indicaram que outras contas que também publicaram vídeos dos Jogos Olímpicos foram bloqueadas no Instagram.

A última postagem feita pela narradora também ocorreu no domingo, trazendo um resumo com os gols de partida entre Botafogo e Vasco, com vitória de 2 a 0 do Botafogo. A partida ocorreu no sábado (31) pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o Instagram, na tarde desta segunda-feira (2) questionando os motivos do bloqueio e aguarda uma resposta.