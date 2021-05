Podcast “Elas no Esporte” conta história da primeira narradora de futebol da Globo

A jornalista da equipe esportiva do Sistema Verdes Mares, Denise Santiago, apresenta à SiSi a primeira narradora da Globo, Renata Silveira que, aos poucos, foi conquistando espaço pela competência e uma outra forma de olhar. Entender de futebol não precisa, apenas, conhecer as regras e os jogadores, é preciso ter paixão!

Paixão e coragem moveram Renata Silveira. Educadora Física por formação e especialista em Jornalismo Esportivo, em 2014, num ato de ousadia, decidiu participar de um concurso da Rádio Globo chamado: “Garota da Voz”.

Olha isso: na época, Renata nunca tinha narrado uma partida de futebol! “Eu nunca tinha narrado nada na vida, mas aceitei o desafio. Sempre tive muita vontade de trabalhar na TV. Trabalhava com dança e, na verdade, ainda trabalho. Esse foi o concurso que eu vi como uma boa oportunidade, na Rádio Globo”, comenta a narradora.

Legenda: Renata Silveira participou do podcast “Elas no Esporte”, com a jornalista esportiva, Denise Santiago. Foto: Divulgação

Das 80 participantes, ficou entre as 20 melhores. Daí, a partida começou para Renata: venceu o concurso e, com o prêmio, narrou dois jogos na Copa do Mundo daquele ano: Uruguai 1 x 3 Costa Rica e Croácia 1 x 3 México. Sem muita experiência, um convite inesperado, o álbum de figurinhas foi o maior aliado para identificar os jogadores. Foram situações extraordinárias como essa que encaminharam Renata para a história da narração feminina.

Na Globo, a estreia foi uma goleada que, até hoje, a torcida do Botafogo comemora: “o” dia foi 10 de Março, o Botafogo aplicou 5 a 0 contra o Moto Club, jogo da Copa do Brasil. “Eu estava nervosa no dia antes da partida. Fui para um SPA, depois tomei um banho de mar. Queria relaxar e deu certo. A torcida do Botafogo me apoiou e, até hoje, comenta sobre a partida”, comentou mais um gol de placa.

