Após playoffs, foram definidas as 36 equipes da fase final da Champions League 2025/2026

Sorteio da Fase Final, em forma de Liga, será nesta quinta-feira

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 22:30)
Jogada
Legenda: Estão definidos todos os clubes da fase final da Liga dos Campeões
Foto: Divulgação / UEFA

A Fase Final da UEFA Champions League 2025/26 está definida após a conclusão do play-off nesta quarta-feira (27). Benfica, Club Brugge, Copenhague, Qarabag, Kairat Almaty, Pafos e Bodo/Glimt avançaram nos playoffs e se juntam outras 29 equipes para a Fase em forma de Liga.

Nesta quinta-feira, às 13h (horário de Brasília), acontece o sorteio dos confrontos da fase de liga, na França.

Como será o sorteio

No sorteio, 36 equipes são divididas em quatro potes, definidos pelo ranking de clubes da Uefa. Os times enfrentam dois de adversários de cada pote. Depois, as oito primeiras colocadas vão direto para as oitavas de final, e quem terminar entre 9º e 24º se classifica para os playoffs das oitavas.

No mata-mata, todos os duelos serão em ida e volta, com a final sendo em jogo único na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria.

Conheça os 36 clubes:

Vencedor da UEFA Champions League 2024/25: Paris Saint-Germain
Vencedor da UEFA Europa League 2024/25: Tottenham
Inglaterra (4): Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea
Itália (4): Napoli, Inter, Atalanta, Juventus
Espanha (4): Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club
Alemanha (4): Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund
França (2): Marseille, Monaco
Países Baixos (2): PSV, Ajax
Portugal (1): Sporting CP
Bélgica (1): Union Saint-Gilloise
Turquia (1): Galatasaray
Chéquia (1): Slavia Praha
Grécia (1): Olympiacos
Vagas de Desempenho Europeu (2): Newcastle United, Villarreal
Fase de qualificação – caminho dos campeões (5): Bodø/Glimt, Copenhagen, Kairat Almaty, Pafos, Qarabağ
Fase de qualificação – caminho das ligas (2): Benfica, Club Brugge

 

Após playoffs, foram definidas as 36 equipes da fase final da Champions League 2025/2026

