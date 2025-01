Após mais uma vitória, Lourenço celebra postura coletiva do Ceará em meio a ‘maratona de jogos’

Começo de temporada no Brasil é sinônimo de maratona de jogos para os grandes clubes. Com o Ceará não é diferente. Com a rotina de muitos jogos, o time vem fazendo o possível para se manter bem nas competições.

Na noite desta quarta-feira, o Vozão teve mais um compromisso. E aproveitou para seguir líder e 100% de aproveitamento no Campeonato Cearense 2025. Com uma vitória por 1x0, despachou o Iguatu. Um dos pilares do meio-campo alvinegro, Lourenço fez questão de celebrar o triunfo.

“Vem sendo uma correria grande de jogos, é um atrás do outro, é complicado pois a gente praticamente não tem tempo pra fazer uma sequência de treinos, pra buscar evolução. Mas é do jogo e já sabíamos. Acho que ontem mais uma vez merecemos vencer, nosso jogo coletivo foi importante e somamos mais três pontos”, afirmou.

Próximo jogo

O Ceará segue de olho no estadual. Já no fim de semana, tem mais um compromisso como mandante, desta vez diante do Barbalha. Para Lourenço, mais um duelo que exige atenção do Vovô.