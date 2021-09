Após críticas, Neymar nega estar fora de forma: "no próximo jogo peço camisa M"

Criticado nas redes sociais por estar aparentemente fora de forma, Neymar se defendeu com bom humor, na madrugada desta sexta-feira (3), após a vitória do Brasil sobre o Chile por 1 a 0, em Santiago, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

"A camisa era G. Tô no meu peso já. No próximo jogo peço a camisa M", publicou nas redes sociais. O atacante fez uma partida bem abaixo do esperado na capital chilena, apagado durante boa parte do jogo e exibindo falta de ritmo.

Neymar se apresentou à Seleção após disputar apenas uma partida nesta nova temporada europeia. Ele estreou no domingo passado, em jogo do Paris Saint-Germain (PSG) no Campeonato Francês, e não ficou em campo durante os 90 minutos.

Na publicação, Neymar reconheceu que a Seleção jogou mal em Santiago, apesar do triunfo. "Jogamos bem? Não! Ganhamos? Sim! Então f... Segue o baile. Seguimos fazendo história", afirmou, usando um palavrão para comentar a partida.

Eliminatórias da Copa

Líder isolada das Eliminatórias Sul-Americanas, a Seleção Brasileira volta a campo no domingo para fazer o clássico com a Argentina, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo. Para o jogo, Tite terá que fazer ao menos uma mudança entre os titulares. O zagueiro Marquinhos levou o segundo cartão amarelo e terá que cumprir suspensão.

Para a partida, a CBF anunciou a convocação do atacante cearense Artur Victor, do RB Bragantino. O atleta de 23 anos será apresentado à delegação e ficará entre os relacionados para o jogo com a Argentina.

