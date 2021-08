Em possível despedida, Mbappé brilha na noite de estreia de Messi pelo PSG

Aos 20 minutos do segundo tempo a espera acabou: Lionel Messi estreou pelo Paris Saint-Germain. O argentino entrou no lugar de Neymar, mas quem brilhou de fato na vitória do PSG sobre o Stade de Reims foi Kylian Mbappé, que pode ter feito a última atuação equipe da capital francesa. O jovem atacante marcou os dois gols da vitória do PSG sobre o Reims, pela quarta rodada da Ligue 1 (Campeonato Francês).

O jogo, realizado no Stade Auguste Delaune, começou morno apesar da expectativa de ver a primeira participação de Messi nas ações ofensivas do PSG. Muitos torcedores do time da casa até reconheceram que estavam ali para ver o argentino, que poderia jogar pela primeira vez ao lado de Mbappé e Neymar.

Mas por ter começado no banco, o novo camisa 30 do Paris viu de longe o atacante francês abrir o placar após uma cabeçada precisa já na pequena área aos 14 minutos. O lance começou com uma troca de passes no meio de campo e terminou com um ótimo cruzamento do meia argentino Ángel Di Maria.

Mbappé subiu entre os zagueiro e finalizou no contrapé do goleiro do Reims, que só conseguiu acompanhar com os olhos o primeiro gol da partida



O primeiro tempo caminhou sem muitas emoções, apenas aumentando a expectativa de ver a estreia de Messi.

Segundo tempo

Antes mesmo de entrar em campo, o meia argentino ainda teve a chance de ver um gol anulado do Reims. Aos 8 minutos do segundo tempo, em um lance na área do goleiro Keylor Navas, a bola acabou sobrando para Munetsi, que conseguiu uma batida travada.

O atacante do Reims, no entanto, estava em posição de impedimento e o gol foi anulado.

Logo depois, aos 17, Mbappé teve a chance de apenas empurrar a bola para um gol vazio após um lance de contra-ataque rápido do PSG. O lateral marroquino Achraf Hakimi, contratado na última janela de transferências, recebeu em velocidade pela direita do ataque após recuperação de posse de bola e correu sozinho até a entrada da área.

Ele avistou Mbappé entrando pelo lado oposto da área e fez um passe preciso para o atacante francês ampliar a vantagem no placar.

Estreia modesta

Legenda: Messi fez sua estreia pelo PSG ao entrar no jogo contra o Reims aos 20 minutos do segundo tempo. Ele entrou no lugar do brasileiro Neymar Foto: Divulgação / PSG

Já aos 20 minutos do segundo tempo, Messi foi lançado ao campo no lugar do brasileiro Neymar. Apesar da expectativa em relação à estreia, o jogador argentino teve uma estreia modesta, flutuando do centro do campo para o lado direito do ataque, tentando criar jogadas de ataque com Mbappé.

Mas sem sucesso.

Sem grandes emoções, o jogo foi encerrado após os seis minutos de acréscimos com o placar de 2 a 0 para o PSG. O time da capital chegou à quarta vitória seguida, somou 12 pontos e agora está isolado na liderança do campeonato francês.

Possível saída

Apesar do clima de festa pela estreia de Messi, o PSG ainda vive uma situação procupante relacionada à janela de transferências, já que Mbappé pediu para sair do clube.

O atacante francês informou que tem o desejo de jogar pelo Real Madrid, da Espanha, e está esperando o sucesso de um acordo de venda entre as partes. Caso não seja negociado nesta se janela, Mbappé poderá sair "de graça" no fim desta temporada, quando encerra o vínculo com o PSG.

Real Madrid e PSG, no entanto, têm até o próximo dia 31, quando se encerra a janela de transferências, para confirmar a negociação pelo jogador de 22 anos. O time de Madrid deverá pagar mais de 160 milhões de euros pelo francês.

