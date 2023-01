Após Copa do Mundo, Messi volta aos treinos no PSG e é homenageado por colegas de clube

Lionel Messi está de volta aos treinos do PSG. Após conquistar o título da Copa do Mundo do Catar pela Argentina, o craque aproveitou a folga e se reapresentou ao time parisiense nesta quarta-feira (4). O camisa 10 teve recepção calorosa dos companheiros de equipe.

Além do time, funcionários e membros da comissão técnica receberam Messi. No centro de treinamento, o craque foi aplaudido por todo o grupo e recebeu um troféu em homenagem à conquista do tricampeonato mundial.

Kylian Mbappé e Achraf Hakimi, que representaram França e Marrocos no Catar, respectivamente, não estavam no momento da recepção de Messi. Os dois foram liberados para uma semana de descanso por terem voltado a treinar antes do previsto após o Mundial.

O PSG se prepara para enfrentar o Châteauroux, na Copa da França. O duelo será na sexta-feira. Pelo Campeonato Francês, o time volta a jogar na próxima quarta, quando encara o Angers, em partida da 18ª rodada.

Legenda: Messi foi homenageado com um troféu pelo título do Mundial. Foto: Divulgação/PSG