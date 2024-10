Após reunião com patrocinador máster, Ceará decide manter marca na camisa contra a Ponte Preta

O Ceará vai exibir a marca Esportes da Sorte em sua camisa na partida contra a Ponte Preta, neste sábado (12), válida pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Diário do Nordeste apurou que a decisão foi tomada após reunião com representantes da casa de apostas online, realizada na tarde desta sexta-feira (11).

Havia uma dúvida sobre a manutenção ou não do patrocinador máster na camisa para o jogo deste sábado por conta de uma circular emitida pela CBF na última terça-feira (8) vetando os clubes que são patrocinados por empresas de bets que não estão autorizadas pelo Governo Federal a exibir tais marcas em seus uniformes.

A Esportes da Sorte não está entre as autorizadas a atuar no país, mas foi regularizada pela Loteria Estadual do Rio de Janeiro (Loterj). A CBF chegou a emitir um parecer favorável aos clubes que são patrocinados por bets autorizadas pela Loterj, para que eles possam exibir estas marcas, o que é o caso do Vovô.

Uma decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ainda da semana passada, no entanto, suspende a permissão de bets com autorização local possam ter atuação nacional até novo julgamento do recurso apresentado pela Advocacia-Geral da União (AGU). Isso gerou uma insegurança nos clubes patrocinados pela Esportes da Sorte, como o Ceará. Por cautela, o clube resolveu se reunir com a empresa para discutir a situação.

O Ceará ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto, para apresentar os motivos que o levaram a decidir pela exibição da marca da casa de apostas que o patrocina na partida deste sábado.

Apesar da decisão de exibir a marca do seu patrocinador máster no duelo contra a Ponte Preta, o Ceará já havia alinhado com a Esportes da Sorte que o não uso da logo da empresa não acarretaria em nenhum prejuízo à relação entre eles.