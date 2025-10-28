Aos 43 anos, Ciel é anunciado pelo Tirol para disputa da Taça Fares Lopes

O Tirol anunciou, nesta terça-feira (28), um reforço de peso para a reta final da temporada de 2025. O atacante Ciel vai defender a Coruja na disputa da Taça Fares Lopes. A competição dá direito a uma vaga na Copa do Brasil.

Aos 43 anos, o camisa 99 foi emprestado pelo CSA para disputar a competição pelo time cearense. Em 2025, são 13 gols em 31 partidas.

Após a disputa da Fares Lopes, o atleta retorna para Alagoas em novembro, onde vai iniciar a pré-temporada com o Azulão. O CSA renovou com o jogador até o fim da Série D de 2026.

Antes do CSA, o atleta defendeu Ferroviário, Tombense, Sampaio Corrêa, Salgueiro, Caucaia, ASA, Ceará, Icasa, Fluminense e tantos outros times na longa carreira.

O Tirol estreou com vitória na Fares Lopes. No domingo, a equipe superou o Maracanã por 1 a 0. Com o resultado, é vice-líder do Grupo B. No próximo sábado (1), a Coruja encara o Ceará, no Estádio Presidente Vargas, a partir das 15h (de Brasília).

